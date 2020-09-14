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    • 14.09.2020 09:43
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    Son dakika: 'da 5 şüphelisi adliyede

    Son dakika haberi... ve 'de terör örgütü 'a yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin savcılık sorgusu sürüyor.

    Adliyeye böyle getirildiler! Yer: Bursa

    Terörle Mücadele ekipleri, Bursa ve 'de 5 kişinin sosyal medya hesabından propagandası yaptığını tespit etti. Mersin Emniyet Müdürlüğü ile koordineli çalışan ekipler, yapılan eş zamanlı baskınlarda zırhlı araçlarla gittikleri evlerin kapılarını koçbaşı ile kırdı.

    Operasyonlarda 5 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve telefon ele geçirildi. Dijital materyalleri inceleyen ekipler, şüphelilerin DEAŞ propagandası amaçlı çok sayıda video ve fotoğraf biriktirdiğini belirledi.

    Bursa Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan 5 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden biri adliye binasına girdiği sırada "Süleyman Soylu'yu aldırtacağım" dedi. Polis, şüphelinin ağzını kapattı. Şüphelilerin savcılık sorgusu sürüyor.

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