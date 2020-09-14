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    • 14.09.2020 15:54
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    Son dakika: , Abuhulia'yı kabul etti

    Son dakika haberi... , Tümamiral Abdulhakim Abuhulia ile kritik bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede barış ve kalıcı istikrarı sağlamak maksadıyla tarafından tanınan Libya'daki meşru hükümetin yanında olduklarını vurgulayan Akar, 'nin 500 yıllık ortak geçmişi, dostluğu, kardeşliği ve kültür bağlarının bulunduğu Libyalı kardeşlerine askeri ve güvenlik alanlarındaki eğitim ve danışma faaliyetlerine devam edeceğini belirtti.

    AA
    Bakan Akar'dan kritik görüşme

    , Tümamiral Abdulhakim Abuhulia'yı kabul etti.

    Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Akar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal'ın davetlisi olarak 'de bulunan Abuhulia ile Bakanlıkta görüştü.

    Görüşmede barış ve kalıcı istikrarı sağlamak maksadıyla tarafından tanınan Libya'daki meşru hükümetin yanında olduklarını vurgulayan Akar, Türkiye'nin 500 yıllık ortak geçmişi, dostluğu, kardeşliği ve kültür bağlarının bulunduğu Libyalı kardeşlerine askeri ve güvenlik alanlarındaki eğitim ve danışma faaliyetlerine devam edeceğini belirtti.

    Türkiye'nin, toprak bütünlüğü ve siyasi birliği sağlanmış, Libyalılar tarafından sahiplenilmiş, Libyalıların tamamını kucaklayan bağımsız ve egemen bir Libya'yı desteklediğini dile getiren Akar, "Libya, Libyalılarındır." ifadesini kullandı.

    Görüşmede Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal da hazır bulundu.

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    Haberler Güncel Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Libya Deniz Kuvvetleri Komutanı Abuhulia'yı kabul etti
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