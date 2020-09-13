Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 13.09.2020 19:26
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 13.09.2020 19:50
    ABONE OL

    Kırmızı bültenle aranan 'lı terörist sınırında yakalandı!

    hudut birlikleri, yurda kaçak yollarla girmeye çalışan Rus uyruklu 7'si çocuk 9 kişiyi yakaladı. Kaçaklardan birisi hakkında uluslararası arama kararı olduğu, diğerinin ise terör örgütü bağlantısı nedeniyle kırmızı bültenle arandığı belirlendi.

    AA
    Kırmızı bültenle aranan terörist yakalandı

    () hudut birlikleri, yurda kaçak yollarla girmeye çalışan Rus uyruklu 7'si çocuk 9 kişiyi yakaladı. Kaçaklardan birisi hakkında uluslararası arama kararı olduğu, diğerinin ise terör örgütü bağlantısı nedeniyle kırmızı bültenle arandığı belirlendi.

    Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı hudut birlikleri, 'daki Şehit Çavuş Murat Özeker Hudut Karakolu sorumluluk bölgesinde yurda yasa dışı yollarla girmeye çalışan bir grubu tespit etti.

    KIRMIZI BÜLTENLE ARANDIĞI ORTAYA ÇIKTI
    Hudut birlikleri, Rus uyruklu 7'si çocuk 9 kişiyi yurda girerken yakaladı. Söz konusu kişilerden Arina Y. hakkında uluslararası arama kararı olduğu, Kızıgül C'nin ise terör örgütü DEAŞ ile bağlantısı nedeniyle kırmızı bültenle arandığı ortaya çıktı.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel Kırmızı bültenle aranan DEAŞ'lı terörist Hatay sınırında yakalandı!
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri