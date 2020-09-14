Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye şahsına ve sağlık personeline koronavirüsle mücadelede verdiği destek için teşekkür etti.

Koca açıklamasında, "Sayın Devlet Bahçeli'nin salgın ile mücadelemize verdikleri desteğe, hassasiyetlerine ve sağlık ordumuza gösterdikleri teveccühe teşekkür ediyorum. Bu mücadele ancak milletçe başarıya ulaşabilir. Birlik olup başaracağız." ifadelerine yer verdi.