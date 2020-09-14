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    • 14.09.2020 22:18
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    'dan Genel Başkanı 'ye teşekkür!

    , Genel Başkanı 'ye şahsına ve sağlık personeline koronavirüsle mücadelede verdiği destek için teşekkür etti. Bakan Koca paylaşımında, "Sayın Devlet Bahçeli’nin salgın ile mücadelemize verdikleri desteğe, hassasiyetlerine ve sağlık ordumuza gösterdikleri teveccühe teşekkür ediyorum." ifadelerine yer verdi.

    Bakan Koca'dan Bahçeli'ye teşekkür

    , Genel Başkanı 'ye şahsına ve sağlık personeline koronavirüsle mücadelede verdiği destek için teşekkür etti.

    Koca açıklamasında, "Sayın Devlet Bahçeli'nin salgın ile mücadelemize verdikleri desteğe, hassasiyetlerine ve sağlık ordumuza gösterdikleri teveccühe teşekkür ediyorum. Bu mücadele ancak milletçe başarıya ulaşabilir. Birlik olup başaracağız." ifadelerine yer verdi.

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    Haberler Güncel Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye teşekkür!
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