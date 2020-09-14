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    • 14.09.2020 22:35
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    Kadıköy-Kozyatağı inşaatında meydana gelen da 2 işçi yaralandı

    , üzerinde inşaatı devam eden çalışmasında, yaklaşık 60 metre derinlikten hafriyat çıkaran vincin sepetinin düşmesinden dolayı meydana gelen da işçilerden, İsmail Vardı ve yaralandı.

    Kadıköy-Kozyatağı metro inşaatında kaza!

    , , Ümraniye hattı çalışmasında meydana gelen iş sında 2 işçi yaralandı.

    , üzerinde inşaatı devam eden metro çalışmasında, yaklaşık 60 metre derinlikten hafriyat çıkaran vincin sepetinin düşmesinden dolayı meydana gelen kazada işçilerden, İsmail Vardı ve yaralandı.

    Yeni Sahra metro durağında meydana gelen kazanın ardından bölgeye polis, ekipleri ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yaptıkları çalışmada yaralanan 2 işçiyi mahsur kaldıkları yerden çıkardı.

    Yaralanan işçilere kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından, 112 Acil sağlık ekipleri, yaralıları İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Kopan vincin parçalarından, bir daire, iki işyeri ve bir araçta hasar oluştu.

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