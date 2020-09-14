Göztepe, Ataşehir, Ümraniye metro hattı çalışmasında meydana gelen iş kazasında 2 işçi yaralandı.

19 Mayıs Mahallesi, Atatürk Caddesi üzerinde inşaatı devam eden metro çalışmasında, yaklaşık 60 metre derinlikten hafriyat çıkaran vincin sepetinin düşmesinden dolayı meydana gelen kazada işçilerden, İsmail Vardı ve İsmail Çelen yaralandı.

Yeni Sahra metro durağında meydana gelen kazanın ardından bölgeye polis, 112 Acil ekipleri ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yaptıkları çalışmada yaralanan 2 işçiyi mahsur kaldıkları yerden çıkardı.

Yaralanan işçilere kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından, 112 Acil sağlık ekipleri, yaralıları İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kopan vincin parçalarından, bir daire, iki işyeri ve bir araçta hasar oluştu.