Başkan Erdoğan'dan Kızılay şehidi için başsağlığı mesajı

Başkan Erdoğan, Suriye'nin El Bab şehrinde medeniyetimizin şefkat eli Kızılay'a yönelik düzenlenen hain terör saldırısında şehit düşen kardeşimize Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum." dedi.
Başkan Erdoğan, ayrıca "Saldırıda yaralanan kardeşlerimize ve tüm Kızılay camiasına geçmiş olsun." mesajını sundu..
Başkan Erdoğan, ayrıca "Saldırıda yaralanan kardeşlerimize ve tüm Kızılay camiasına geçmiş olsun." mesajını sundu..
Suriye'nin El Bab şehrinde medeniyetimizin şefkat eli Kızılay'a yönelik düzenlenen hain terör saldırısında şehit düşen kardeşimize Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) September 14, 2020
Saldırıda yaralanan kardeşlerimize ve tüm @Kizilay camiasına geçmiş olsun.