Başkan Erdoğan'dan Kızılay şehidi için başsağlığı mesajı

Suriye'nin El Bab şehrinde medeniyetimizin şefkat eli Kızılay'a yönelik düzenlenen hain terör saldırısında şehit düşen kardeşimize Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum.



Saldırıda yaralanan kardeşlerimize ve tüm @Kizilay camiasına geçmiş olsun.