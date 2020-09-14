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    • 14.09.2020 22:08
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    Başkan Erdoğan'dan şehidi için başsağlığı mesajı

    Başkan , sosyal medya hesabı Twitter üzerinden 'de  ekiplerine yapılan alçak saldırıda şehit düşen personel için başsağlığı mesajı yayımladı.

    Başkan Erdoğan'dan Kızılay şehidi için başsağlığı mesajı
    Başkan Erdoğan, 'nin şehrinde medeniyetimizin şefkat eli 'a yönelik düzenlenen hain terör saldırısında şehit düşen kardeşimize Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum." dedi.

    Başkan Erdoğan, ayrıca "Saldırıda yaralanan kardeşlerimize ve tüm Kızılay camiasına geçmiş olsun." mesajını sundu..

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