





Türkiye, Doğu Akdeniz'deki yasal haklarından geri adım atmadı.



Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK komuta kademesi, Antalya Kaş'taki Topçu Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Aker'i anma törenine katıldı. Bakan Akar, tören sonrası yaptığı açıklamada 18 adanın Yunanistan tarafından anlaşmaya aykırı şekilde silahlandırıldığını açıkladı. Şu mesajları paylaştı:



Biz buradaki sorunlarımızı barışçıl bir şekilde çözülmesini istiyoruz. Diğer tarafta maalesef Yunan tarafı adalara asker getirip götürmeye devam ediyor. Meis Adası'na sanki kutlama için başka ada kalmamış gibi sürekli buralara gelinmesi tabi bizleri rahatsız eder biz bunları provokatif kışkırtıcı olarak görüyoruz.

Son zamanlarda Yunanistan'da birbaşladı. Fransa'nın tahrik ve teşviki ile gündemde tutulmakta. Güvenilen dağlara karlar yağmadanBunun çok dahabir yol olduğunuherkesin görmesi lazım.Fransa Cumhurbaşkanı Macron liderliğinde uygulanan politikalardan bir sonuç elde edilemediği ortada. Dünya kamuoyu önünde bunların politikaları çöktü.bunun verdiği asabiyetle bu hatalarını örtbas etmeye çalışıyor. Ancak bu yaptıkları ile bunun örtbas edilmesi mümkün değil. Yunanistan'ın Macron'un kendini kurtarma operasyonlarına meze olmaması lazım.planlı faaliyeti nedeniyle döndü.geri dönüşü ile ilgili herhangi bir sıkıntı söz konusu değil. Bu ,gerekli planlar çerçevesinde yapılan bir faaliyettir. Herhangi bir şekilde bizim oradaki haklarımızdan vazgeçmemiş söz konusu değildir.