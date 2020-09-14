



65 YAŞ ÖNLEMLERİ

Gençler, virüsü bulaştırma ve taşımada en yüksek orana sahip. Bu nedenle önümüzdeki günlerde 65 yaş üstü ile gençlerin bir araya gelmesini en aza indirmeye dönük bazı adımlar gündeme gelebilecek. 65 yaş üstüne yasak gelmeyecek ancak AVM, PTT, banka başta olmak üzere kalabalık yerlere girişleri ile ilgili saat uygulaması üzerinde durulacak. Örneğin, bankalar haftanın bir ya da iki günü 10-12 saatleri arasında 65 yaş üstü vatandaşlara hizmet verecek. Virüsün en fazla bulaştığı yerler aile içine döndü. Bunun da karantina kurallarına uyulmamasından kaynaklandığı belirtiliyor. Ceza ve denetim ile bu alanda da ilerleme sağlanması bekleniyor.