"ÇİFTÇİYİ YARI YOLDA BIRAKACAKSINIZ…"

"Doğan bey (Doğan Subaşı), siz Silivri Belediyesi'nin Facebook ve sosyal medya hesaplarını takip edin, Silivri'nin merkezinde Silivri Köy Pazarı var. Bizim kurduğumuz köy pazarı var. Çiftçi o ürünleri Silivri Köy Pazarı'nda satabilir, hiç merak etmeyin."

"İBB ALIM GARANTİSİYLE DAĞITTIĞI FİDELERDEN SİLİVRİ'DEKİ ÇİFTÇİNİN ÜRETTİĞİ ÜRÜNÜ ALMADI"

"Ama size bunları hatırlatmak zorundayım. Siz bol keseden atacaksınız, algıyı yöneteceksiniz. İçi boş, 'Çiftçiyi destekliyorum' söylemleriyle sosyal medyada paylaşım yapacaksınız. Ondan sonra çiftçiyi yarı yolda bırakacaksınız. Yok öyle yağma. Ben de buradan bunu anlatacağım."

"Tekrar söylüyorum. İstanbul Büyükşehir Belediyesi alım garantisiyle dağıttığı fidelerden Silivri'deki çiftçinin ürettiği ürünü almadı."