MEB ders kitapları ne zaman dağıtılacak? Ders çalışma kitapları ne zaman verilir?

Ders kitapları ne zaman verilir? MEB ders kitapları ne zaman dağıtılacak? Ders çalışma kitaplarının ne zaman dağıtılacağı merak ediliyor. Okullarda yüz yüze eğitimin ertelenmesi ile (anaokulu ve 1. sınıflar hariç) kitaplar yüz yüze eğitimin başladığı tarihte değil, öncesinde öğrencilere dağıtılacak. Peki, MEB ders kitapları ne zaman dağıtılacak?

DERS KİTAPLARI NE ZAMAN DAĞITILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan program dahilinde belirlenen gün ve saatlerde okula gidilerek ders kitapları alınabilecek.