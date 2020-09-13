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    • 13.09.2020 15:51
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    ’li Başkanı ’in imar oyunu ortaya çıktı! Tarım arazisine havuzlu villa yaptı

    'li Başkanı 'in sıkma tesisi diye izin aldığını tarım arazisine milyonluk villa yaptırdığı ortaya çıktı. Soyer'in mal beyanlarında 100 bin TL olarak gösterdiği arazi en az 1 milyon lira ediyor. A Haber muhabiri tepkilere neden olan o arazinin önünden detayları aktardı.

    'nin 'li Başkanı ve eşi 'in sıkma tesisi diye izin alıp havuzlu villa yaptıkları zeytinliklerinin bir servet değerinde olduğu ortaya çıktı. Soyer'lerin mal beyanlarında 100 bin TL olarak gösterdiği arazi en az 1 milyon lira ediyor. A Haber muhabiri tepkilere neden olan o arazinin önünden detayları aktardı.

    Başkanı CHP'li Tunç Soyer ve Köy-Koop Başkanı eşi Neptün Soyer'in Seferihisar Ulamış'taki zeytinliklerine "Sıkma tesisi yaptıracağız" diye izin alıp havuzlu villa inşa ettiğini ortaya çıkması büyük yankı uyandırdı. Soyer çiftine tepki yağarken başka bir skandal daha patladı. Soyer'lerin mal beyanlarında 2018 yılında aldıklarını belirterek değerini 100 bin lira olarak gösterdikleri 21.7 dönüm zeytinliğin aslında servet değerinde olduğu anlaşıldı. 21 dönümlük zeytinliğin değerinin en az 1 milyon lira civarında olduğu ortaya çıktı.

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    Haberler Güncel CHP’li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in imar oyunu ortaya çıktı! Tarım arazisine havuzlu villa yaptı
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