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    • 13.09.2020 14:54
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    'da zehir tacirlerine operasyon

    'da İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonda gıda kolisi içerisindeki pirinç torbasına zulalanmış paket içerisinde 506 gram ele geçirildi.

    AA
    Van'da zehir tacirlerine operasyon

    'ın İpekyolu ilçesinde gıda kolisi içerisine gizlenmiş 506 gram ele geçirildi.

    İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar devam ediyor.

    Bu kapsamda, bir kargo şubesinde narkotik köpeği "Zeus"un katılımıyla yapılan aramada, gıda kolisi içerisindeki pirinç torbasına zulalanmış paket içerisinde 506 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

    Gözaltına alınan şüpheli A.U. ve V.C. işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

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