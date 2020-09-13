Son dakika: Bilim insanları ilk kez açıkladı! Meğer yüksek alkollü kolonyalar virüsü...

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında tespit edilen vaka sayısı, dünya genelinde 28 milyon 946 bini aştı.
Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 924 bin 610 kişi yaşamını yitirdi.
Vaka sayısı dünya genelinde 28 milyon 946 bin 628'e çıkarken, virüs saptanan 20 milyon 813 bin 150 kişi sağlığına kavuştu.
Dünyada tedavisi süren 7 milyon 208 bin 868 aktif vaka bulunuyor.
En fazla vaka ve ölümün kaydedildiği ABD'de, 6 milyon 676 bin 601 kişide Kovid-19 tespit edildi, salgın nedeniyle 198 bin 128 kişi hayatını kaybetti.
ABD'ye ek olarak vaka sayıları 250 bini geçen ülkeler şöyle:
"Hindistan (4 milyon 754 bin 356), Brezilya (4 milyon 315 bin 858), Rusya (1 milyon 57 bin 362), Peru (722 bin 832), Kolombiya (708 bin 964), Meksika (663 bin 973), Güney Afrika (648 bin 214), İspanya (576 bin 697), Arjantin (546 bin 481), Şili (432 bin 666), İran (399 bin 940), Fransa (373 bin 911), İngiltere (365 bin 174), Bangladeş (336 bin 44), Suudi Arabistan (325 bin 50), Pakistan (301 bin 481), Türkiye (289 bin 635), Irak (286 bin 778), İtalya (286 bin 297), Almanya (260 bin 546) ve Filipinler (257 bin 863)."
El hijyeninin önemine de dikkat çeken Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Ayşe Wilke Topçu "Bir kişi saatte 30 kere elini burnuna götürüyor.
Ellerimiz de her yere değdiği için biz onu alıp solunum yollarından vücudumuza alabiliyoruz. Onun için el hijyeni önem taşıyor.
El hijyeni en güzel su ve sabun ile yapılır. Eğer su ve sabun yoksa yüzde 60-70 alkollü kolonya ya da dezenfektan kullanılabilir. Yüzde 90 alkollü olanlar ise virüs ve bakterilerin daha çok yapışmasına neden olur."
Normal şartlarda SARS ve grip virüsü gibi virüslerin ultraviyole (UV) ışınları ile yok edildiğini ancak corona virüste bunun etkili olmadığını belirten Prof.Dr. Topçu, "Bu garip bir virüs. Bu durum corona virüste geçerli değil çünkü şu anda yazı yaşayan bölgelerde de var. O nedenle bu konuda yeterli kanıt yok. Muhtemelen etkisi az olacaktır. Biz bu virüse zarflı virüs diyoruz ve yapısında yağ var. Normal şartlarda bunun kolayca ultraviyole ışınları ile yok edilmesi lazım ama bunda kesinlikle böyle bir şey gösterilemedi.