BU YÜZDEN AGRESİF

"Fransa, geçmişte Osmanlı ile karşı karşıya geldiği süreçle, şimdi Türkiye ile karşı karşıya geldiği sürecin aynı olmadığını biliyor. Türkiye'nin Osmanlı dönemindeki gibi zayıf bir durumda olmadığını çok iyi biliyor. Macron'un agresifliğinin arkasındaki sebep de bu. Fransa şu an geçmişte yaptığı gibi adımlar atamıyor. Uçak gemisi gönderiyor, Türkiye dalga geçiyor. Korkup geri adım atmasını bekliyorlar, atmıyor. Bugün de Macron, Libya, Lübnan ve Suriye başta olmak üzere Ortadoğu ve Kuzey Afrika'da Napolyon gibi imparatorluk hayalleriyle dolaşıyor. Fakat o da Napolyon gibi mağlup olacak. Karşılarında Erdoğan var."