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    • 13.09.2020 Gazete
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    'in katili boşanma için ifade verdi: 5 milyon TL tazminat ödeyecek

    'da üniversiteli 'i vahşice katleden , eşi Eda ile boşanma anlaşması yaptı. 5 milyon lira tazminat, aylık 2500 TL nafaka, bir ev ve iki araba vereceğini açıkladı.

    Katil ve zengin
    'da üniversiteli 'i vahşice katleden , eşi Eda ile boşanma anlaşması yaptı. 5 milyon lira tazminat, aylık 2500 TL nafaka, bir ev ve iki araba vereceğini açıkladı.


    Pınar Gültekin

    'EŞ'SİZ TAZMİNAT
    Cemal Metin Avcı, Pınar Gültekin'i katletti. Boşanma davası açan eşine 5 milyon lira tazminat ödemeyi kabul etti.

    Tarihler 21 Temmuz'u gösterdiğinde bir vahşete tanıklık etti. Muğla Ula'da Cemal Metin Avcı, Pınar Gültekin'i (27) vahşice katletti. Eşi Eda Avcı, katilden boşanmak için 7 Ağustos'ta mahkemeye dilekçe verdi. Buna göre çiftin çocukları C.A. annesinde kalacak. Katil Avcı, çocuğu için her ay 2 bin 500 lira nafaka ödeyecek. Eşi Eda Avcı'ya maddi manevi tazminat bedeli olarak 5 milyon lira verecek.


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