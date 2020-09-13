Muğla'da üniversiteli Pınar Gültekin'i vahşice katleden Cemal Metin Avcı, eşi Eda ile boşanma anlaşması yaptı. 5 milyon lira tazminat, aylık 2500 TL nafaka, bir ev ve iki araba vereceğini açıkladı.
Pınar Gültekin
'EŞ'SİZ TAZMİNAT
Cemal Metin Avcı, Pınar Gültekin'i katletti. Boşanma davası açan eşine 5 milyon lira tazminat ödemeyi kabul etti.
Tarihler 21 Temmuz'u gösterdiğinde Türkiye bir vahşete tanıklık etti. Muğla Ula'da Cemal Metin Avcı, Pınar Gültekin'i (27) vahşice katletti. Eşi Eda Avcı, katilden boşanmak için 7 Ağustos'ta mahkemeye dilekçe verdi. Buna göre çiftin çocukları C.A. annesinde kalacak. Katil Avcı, çocuğu için her ay 2 bin 500 lira nafaka ödeyecek. Eşi Eda Avcı'ya maddi manevi tazminat bedeli olarak 5 milyon lira verecek.
Pınar Gültekin
'EŞ'SİZ TAZMİNAT
Cemal Metin Avcı, Pınar Gültekin'i katletti. Boşanma davası açan eşine 5 milyon lira tazminat ödemeyi kabul etti.
Tarihler 21 Temmuz'u gösterdiğinde Türkiye bir vahşete tanıklık etti. Muğla Ula'da Cemal Metin Avcı, Pınar Gültekin'i (27) vahşice katletti. Eşi Eda Avcı, katilden boşanmak için 7 Ağustos'ta mahkemeye dilekçe verdi. Buna göre çiftin çocukları C.A. annesinde kalacak. Katil Avcı, çocuğu için her ay 2 bin 500 lira nafaka ödeyecek. Eşi Eda Avcı'ya maddi manevi tazminat bedeli olarak 5 milyon lira verecek.