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    • 04.09.2020 14:54
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    Son dakika: ’ın sözde Türkeye emirine yakın 11 şüpheli yakalandı!

    'da sansasyonel eylem gerçekleştirmek için keşif yapan ve tutuklanan üyesine talimat verdiği gerekçesiyle 'da gözaltına alınan ’e yakın 11 şüpheli yakalandı. Şüpheliler tutuklama talebiyle adliyeye sevk edildi. Sabah gazetesi'nden Sema Alim Dalgıç'ın özel haberi...

    DEAŞ’ın sözde emirine yakın 11 şüpheli yakalandı!

    Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Silahlı Terör Örgütünün deşifre edilmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında flaş bir operasyon düzenlendi.

    Beyoğlu ilçesi civarında örgüt adına keşif yaptığı ve eylem hazırlığında bulunduğu belirlenen isimli şahıs, 15 Ağustos günü Küçükçekmece ilçesinde kaldığı otele düzenlenen operasyonda yakalanmış ve 18 Ağustos günü sevk edildiği adli makamlarca tutuklanmıştı. Şüphelinin adresinde yapılan aramalarda 1 adet uzun namlulu silah, 5 adet şarjör, 150 adet fişek ele geçirilmişti.

    Çalışmaların devamında Hüseyin Sağır isimli şahsa eylem talimatı verdiği tespit edilen örgütün sözde Türkiye Emiri isimli şahıs da yakalanmış ve sevk edildiği adli makamlarca tutuklanmıştı.

    Yapılan araştırmalar neticesinde örgüt içerisinde Mahmut Özden isimli şahsa bağlı olarak faaliyet yürüttükleri ve örgüt adına sansasyonel eylem hazırlığı içinde bulundukları tespit edilen şüphelilere yönelik 1 Eylül günü İstanbul merkezli , Ankara, , , , ve Mersin illerinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

    Operasyonda H.Ö, T.K, A.S, K.Y, A.P, M.B, R.I, A.A, Ö.B, H.C. ve A.F. isimli 11 örgüt mensubu yakalanarak gözaltına alındı. Konu ile ilgili yakalanan 11 şüpheli şahıs bugün " Üye Olma" suçundan adli makamlara sevk edildi.

    Sabah/ Sema Alim Dalgıç

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