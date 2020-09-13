Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Twitter hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Dönmez "Geri sayım başladı... " diyerek, "Hazırlık çalışmaları devam eden Kanuni Sondaj Gemimiz, Karadeniz'de sondajlarına başlayacak ve Fatih'in gücüne güç katacak" ifadelerine yer verdi.

FATİH'İN GÜCÜNE GÜÇ KATACAK

Dönmez'in paylaşımı şu şekilde

"Geri sayım başladı... Denizlerimizdeki enerji bağımsızlığımızın sembolü filomuz, yeni üyesiyle daha da güçlenecek. Hazırlık çalışmaları devam eden Kanuni Sondaj Gemimiz, Karadeniz'de sondajlarına başlayacak ve Fatih'in gücüne güç katacak"

Geri sayım başladı... ⏳



Denizlerimizdeki enerji bağımsızlığımızın sembolü filomuz, yeni üyesiyle daha da güçlenecek.



Hazırlık çalışmaları devam eden Kanuni Sondaj Gemimiz, Karadeniz'de sondajlarına başlayacak ve Fatih'in gücüne güç katacak 🛳 🇹🇷 pic.twitter.com/Renb3WHyjG — Fatih Dönmez (@fatih_donmez) September 13, 2020

Yılbaşında Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı envanterine katılan Kanuni Sondaj Gemisi, Türkiye'nin 3'üncü sondaj gemisi olma özelliğini taşıyor.

FATİH'TEN BÜYÜK KEŞİF

Türkiye'nin Karadeniz'deki ilk milli derin deniz sondajını gerçekleştiren Fatih Sondaj Gemisi, Sakarya Gaz Sahası'nda 320 milyar metreküp doğalgaz rezervi keşfetmişti.