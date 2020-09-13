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    • 13.09.2020 17:51
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    duyurdu: Kanuni Sondaj Gemimiz Karadeniz'de Fatih'in gücüne güç katacak!

    , Twitter hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Dönmez "Geri sayım başladı... " diyerek, "Hazırlık çalışmaları devam eden Kanuni Sondaj Gemimiz, Karadeniz'de sondajlarına başlayacak ve Fatih'in gücüne güç katacak" ifadelerine yer verdi.

    Geri sayım başladı!

    , Twitter hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

    Dönmez "Geri sayım başladı... " diyerek, "Hazırlık çalışmaları devam eden Kanuni Sondaj Gemimiz, Karadeniz'de sondajlarına başlayacak ve Fatih'in gücüne güç katacak" ifadelerine yer verdi.

    FATİH'İN GÜCÜNE GÜÇ KATACAK
    Dönmez'in paylaşımı şu şekilde
    "Geri sayım başladı... Denizlerimizdeki enerji bağımsızlığımızın sembolü filomuz, yeni üyesiyle daha da güçlenecek. Hazırlık çalışmaları devam eden Kanuni Sondaj Gemimiz, Karadeniz'de sondajlarına başlayacak ve Fatih'in gücüne güç katacak"

    Yılbaşında Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı envanterine katılan , Türkiye'nin 3'üncü sondaj gemisi olma özelliğini taşıyor.

    FATİH'TEN BÜYÜK KEŞİF
    Türkiye'nin Karadeniz'deki ilk milli derin deniz sondajını gerçekleştiren , Sakarya Gaz Sahası'nda 320 milyar metreküp doğalgaz rezervi keşfetmişti.

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    Haberler Güncel Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez duyurdu: Kanuni Sondaj Gemimiz Karadeniz'de Fatih'in gücüne güç katacak!
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