Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 13.09.2020 13:25
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 13.09.2020 13:26
    ABONE OL

    'li 'den beceriksizliklerinin itirafı: bizden çok ileride!

    yönetiminden rahatsızlığını her fırsatta dile getiren milletvekili , ’de yayınlanan bir programda partinin beceriksizliğini itiraf etti. Tekin, üye kaydı sürecinde CHP’nin ’nin çok gerisinde olduğunu söylerken, parti yönetimin hendek gösterdiğini ifade etti.

    'nin kanalı 'de yayına çıkan CHP'li parti yönetimi ve teşkilatlarına eleştirilerde bulundu.

    'nin insani ilişkilerde kendilerinden çok önde olduğunu adeta itiraf eden Gürsel Tekin üye yaparken bile arada büyük bir fark olduğunu söyledi ve CHP'nin yaklaşımının değişmesi gerektiğini belirtti.

    BİR TEST YAPTIK!
    Bir deneme yaptıklarını aktaran Tekin "Bir deney yapalım dedik, 21 yaşında genç bir arkadaşımız 3 ilçe başkanlığımızı aradı. Üye olmak istiyorum dedi. Hendek gösterdiler. Rakibimizi de arattık. Çok farklı. Değişim, değişim, değişim lazım" şeklinde konuştu.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel CHP'li Gürsel Tekin'den beceriksizliklerinin itirafı: AK Parti bizden çok ileride!
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri