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    • 13.09.2020 13:16
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    önündeki silahlı çatışma güvenlik kamerasında

    önünde yaşanan silahlı çatışma ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Kavga sonrası yakalanarak tutuklanan iki şüphelinin ateş açma anı güvenlik kameralarına yansıdı.

    DHA

    İstanbul Adalet Sarayı önündeki meydanda 9 Eylül günü, saat 17.00 sıralarında iki grup arasında silahlı çatışma meydana geldi. İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmekte olan cinayet davası sonrasında duruşmadan çıkan taraflar birbirlerine silah çekmişti.

    Silahlı çatışmada ölen ve yaralanan olmazken, olay yerinde bulunan polis ekipleri, kısa sürede 5 şüpheliyi gözaltına almıştı.

    İKİ ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
    Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliğine bağlı ekiplerin yaptığı çalışmalarda olayın şüphelisi oldukları belirlenen şahıslardan Kadir Ç. (21) 10 Eylül'de, kargaşa esnasında tetiği çeken kişi olduğu tespit edilen Baran T. (27) ise 11 Eylül'de yakalandı.

    Şüphelilerden Baran T.'nin Sultangazi'deki iş yerinde yapılan aramada, olayda kullandığı belirlenen silah ve boş şarjör ele geçirildi. Silahın kuru sıkı olduğu tespit edildi. Emniyette işlemleri tamamlanan Kadir Ç. ve Baran T., adliyeye sevk edildi.

    Mahkemeye çıkarılan şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan güvenlik kamera görüntülerinde, adliye önündeki meydanda şüphelilerin yürüdükleri, daha sonra hızla koşarak kaçmaya başladıkları, bu sırada şüphelilerden Baran T.'nin elinde silah olduğu ve ateş ettiği görülüyor.
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