Mahkemeye çıkarılan şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan güvenlik kamera görüntülerinde, adliye önündeki meydanda şüphelilerin yürüdükleri, daha sonra hızla koşarak kaçmaya başladıkları, bu sırada şüphelilerden Baran T.'nin elinde silah olduğu ve ateş ettiği görülüyor.