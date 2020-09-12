Valorant hata kodu 43 nedir? Valorant platforma bağlanırken hata oluştu mesajı neden alınır?

Valorant platforma bağlanırken hata oluştu mesajı! Valorant hata kodu 43 nedir? Riot Games'in popüler multiplayer oyunu Valorant çöktü mü? Oyun severlerin 2020 yılındaki popüler oyunlarından birisi olan Valorant kullanıcıları bugün beklenmedik bir hatayla karşılaşıyor. Peki, Valorant hata kodu 43 nedir?
VALORANT HATA KODU 43 NEDİR?
Eğer 43 numaralı hata kodu aldıysan hatanın anlamı "Bir sistem süre aşımına uğradı.". Hatanın çözümü ise "Riot İstemcisi'ni yeniden başlat."
Not: Sorun çözülmezse açık olan Anti-Virüs programlarınıızı ve Windows Defender'ı devre dışı bırakmanız gerekiyor. Ayrıca IP v6'yı kapatmanız gerekiyor. Oyundan çıkış yaptıktan sonra Anti-Virüs programlarınızı ve Windows Defender'ı etkinleştirmeyi unutmayın.
VALORANT PLATFORMA BAĞLANIRKEN HATA OLUŞTU MESAJI!
Bu hata oyuna güncelleme ile birlikte gelen bir hatadır. Bu hata oyuncuların en büyük problemlerinden birisi olmuştur. Bu sorun Riot ile alakalı programları kapatmanız lazım. Bu hatanın sebebi güncellemede olan bir sistemsel hatadır. Bu hata sizi oyununuzun arayüzü ile bağlantınızı kesmektedir. Bazı oyuncularda hata kodları sayıları farklı olabiliyor. Bu hata düzeltilebilir bir hatadır. Endişelenmenize gerek bir durum yoktur.
Valorant Platforma Bağlanırken Hata Oluştu sorununun çözümü için aşağıdaki maddeleri teker teker yapmanız gerekmektedir.
1- Oyunu komple kapatarak oyundan çıkış yapınız.
2- Bilgisayarıma girerek Hizmetler bölümünü açınız.
3- Hizmetler bölümünde karşınıza çıkan sayfada VGC'yi bulunuz.
4- Vgc'nin üstüne gelerek sağ tıklayın ve başlat yazısına tıklayınız.
5- Bilgisayarınızı tekrardan başlatınız.
6- Sonra oyununuza tekrardan giriş yapınız.
Bu çözüm adımlarını doğru bir şekilde uygularsanız karşınıza çıkan hatayı ortadan çözmüş olacaksınız.