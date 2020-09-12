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    • 12.09.2020 16:56
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    Trump 'deki krize el atacak

    Başkanı Trump, ile arasında yaşanan gerginlikle ilgili Başkan Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis ile telefon görüşmesi yapacak.

    Trump Doğu Akdeniz'deki krize el atacak

    Trump 'deki krize dahil olacak

    Doğu Akdeniz'deki haklarından asla vazgeçmediğini belirten 'nin mücadelesinden sonra dünya devleri ile Rum Kesimi'nin yanında yer aldı.

    Dün Afganistan hükümeti ile arasında başlaması beklenen barış görüşmeleri için 'ın başkenti Doha'ya giden Dışişleri Bakanı Mike Pompeo uçakta açıklamalarda bulunarak Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki askerlerini çekmesini söylemişti.

    TRUMP KRİZE EL ATACAK

    Pompeo bugün yaptığı açıklamada Doğu Akdeniz'de yaşanan gerginliğe ABD Başkanı 'ın el atacağını açıkladı.

    Pompe krizin çözülmesi için ve Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis ile bir telefon görüşmesi yapacağını ifade etti.

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