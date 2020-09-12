Trump Doğu Akdeniz'deki krize el atacak

Trump Doğu Akdeniz'deki krize dahil olacak

Doğu Akdeniz'deki haklarından asla vazgeçmediğini belirten Türkiye'nin mücadelesinden sonra dünya devleri Yunanistan ile Rum Kesimi'nin yanında yer aldı.

Dün Afganistan hükümeti ile Taliban arasında başlaması beklenen barış görüşmeleri için Katar'ın başkenti Doha'ya giden ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo uçakta açıklamalarda bulunarak Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki askerlerini çekmesini söylemişti.

TRUMP KRİZE EL ATACAK

Pompeo bugün yaptığı açıklamada Doğu Akdeniz'de yaşanan gerginliğe ABD Başkanı Donald Trump'ın el atacağını açıkladı.

Pompe krizin çözülmesi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis ile bir telefon görüşmesi yapacağını ifade etti.