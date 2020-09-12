İçişleri Bakanlığı'nın aranan Teröristeler Listesi'ndeki biri mavi, biri yeşil ve sekizi gri kategoride bulunan 10 terörist yakalanmıştı.

ÖRGÜTÜN ELEBAŞI TUTUKLANDI



DHKP/C'nin kurucusu ve lideri Dursun Karataş'ın 2008'de ölümünden sonra örgütün elebaşılığına getirilen ve 'yeşil' kategoride yer alan Ümit İlter, 26 Şubat'ta Okmeydanı'ndaki İdil Kültür Merkezi'ne yapılan baskında yakalandı. İlter'in binanın üst katındaki küçük gizli bir bölmede ele geçirilmesi örgüte büyük darbe vurulmuştu.



Aynı operasyonda 'gri' kategoride aranan örgütün Türkiye sorumlusu Caferi Sadık Eroğlu ile Emel Yeşilırmak ve İbrahim Gökçek de gözaltına alınmıştı.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında DHKP-C terör örgütü yöneticiliğinden iddianame düzenlenen İlter, istanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanıyordu.



Mahkemeden bugün ilginç bir karar çıktı. Ümit İlter, beklenmedik bir şekilde serbest bırakıldı. Aynı şekilde örgütün diğer Türkiye sorumlusu Sadık Eroğlu ve Emel Yeşilırmak da serbest bırakıldı.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tahliyelere hemen itiraz etti. Başsavcılığın yaptığı itiraz, İstanbul 38. Ağır Ceza Mahkemesi'nce karara bağlandı. Sanıklar hakkında yeniden tutuklama kararı çıkarıldı. Bugün mahkemeye çıkan sanıklar yüzlerine okunan karar ardından yeniden tutuklanarak cezaevine gönderildi.