Sonbaharın gelmesi ve havaların bazı illerde soğumaya başlamasıyla birlikte vatandaşlar hafta sonu havanın nasıl olacağını merak ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından bazı bölgeler için sağanak yağış uyarısı yapılırken bazı iller içinse sıcaklık uyarısında bulunuldu. Meteoroloji'den yapılan son açıklamada 10 il için yağış uyarısında bulunuldu. İşte 13 Eylül hava durumu raporu...

METEOROLOJİ'DEN 10 İL İÇİN YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı bulutlu, Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Tekirdağ, Kırklareli'nin kıyı ilçeleri, Çanakkale'nin doğusu, Uşak, Kütahya, Ankara, Eskişehir, Çankırı, Kırıkkale, Aksaray, Kırşehir, Kayseri ve Nevşehir çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların bu akşam ilk saatlerde Bolu, Karabük, Çankırı'nın batısı ile Ankara çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Marmara ile Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu, İç Anadolu'da güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Kuvvetli rüzgar nedeniyle bu akşam saatlerinde İç Anadolu genelinde toz fırtınasının görüleceği tahmin ediliyor.