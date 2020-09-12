Dünya, Coronavirüs'e yenildi. Türkiye ise en gelişmiş ülkelere bile pandemi dersi verdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Coronavirüs salgınındaki son durumu TAKVİM'e değerlendirdi:

Pozitif vaka sayısı neden hız kesmiyor?

Düğünlerin, taziyelerin, asker uğurlamalarının etkisi görülüyor. Maskenin, virüsle mücadelede etkili olduğunu biliyoruz. Cezalarla ilgili, "Nasılsa tahsil edilmeyecek" diye caydırıcılık kayboldu.

Önümüzdeki günlerde İstanbul'u ne bekliyor?

Kent, yazın boşaldığı için ciddi etki görmedik. Eylül sonuna doğru yoğunluğun artacağını öngörüyoruz. Geçen haftaya göre yüzde 32 vaka artışı var.

Evde izole olması gereken kaç kişi aramızda? 1

00 bini aşkın kişi izole olması gerekirken şehirlerarası seyahate çıkıyor.

Grip mevsimine dair ne tür hazırlıklar planlandı?

Ekim, kasım ayları solunum yolu hastalıklarının yoğun olabileceği bir dönem. Maske ve mesafeye özen, vatandaşlarımızı mevsimsel hastalıklardan koruyacaktır.

Salgının kontrole alındığı dönemin ölçütü nedir?

Türkiye genelinde günlük vakanın önce 500'ün sonra 100'ün altına indiği süreç, kontrollü dönem olarak tanımlanabilir.

Sağlık sistemimiz, salgının yükünü nasıl karşılayabiliyor?

Hastanelerden çevrilen tek bir vatandaş yok.

Duyarlılık göstermezsek bu, olmayacağı anlamına gelmez. Formül belli: Maske, mesafe, hijyen, test, tarama...

OKAN MÜDERRİSOĞLU