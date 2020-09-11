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    • 12.09.2020 04:25
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    'da şehit askerler için tören düzenlendi

    Şehitler ve Jandarma lar Yusuf Uyar ile 'ın Türk bayrağına sarılı naaşları, Komutanlığındaki tören alanına getirildi.

    Van'da şehit askerler için tören düzenlendi

    Şehitler ve Jandarma lar Yusuf Uyar ile 'ın Türk bayrağına sarılı naaşları, Komutanlığındaki tören alanına getirildi.

    Saygı duruşunda bulunulmasının ardından şehitlerin öz geçmişleri okundu, İl Müftü Vekili Sacit Emiri dua etti.

    Şehit Jandarma Kıdemli Yüzbaşı Mahmut Top'un cenazesi memleketi Samsun'a, şehit Jandarma Uzman Çavuş Yusuf Uyar'ın cenazesi Eskişehir'e, şehit Jandarma Uzman Çavuş Sezer Uçar'ın cenazesi de Hatay'a askeri uçakla uğurlandı.

    Törene İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hüseyin Kurtoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ, şehit yakınları, askeri erkan, kurum amirleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

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