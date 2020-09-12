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    • 12.09.2020 16:23
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    'da yeniden sokaklarda

    'da 4 ay sonra yeniden sokaklara çıktı. ’teki ’nda toplanan yüzlerce gösterici, ve hükümet karşıtı sloganlar attı, pankartlar taşıdı. Paris'te ların olduğu caddelerde mağazalar sunta ve demirlerle muhafaza edildi.

    Fransa'da Sarı Yelekliler yeniden sokaklarda

    'da 4 ay sonra yeniden ülke genelinde gösteriler düzenlerken, başkent 'teki eylemde 154 kişi gözaltına alındı.

    SOKAKLAR HAREKETLENDİ

    Ülkede toplumsal ve siyasi sorunlara neden olan sarı yeleklilerin eylemleri, Paris sokaklarını tekrar hareketlendirdi.

    Paris'teki 'nda toplanan yüzlerce gösterici, ve hükümet karşıtı sloganlar attı, pankartlar taşıdı.

    Meydanda ve çevresindeki caddelerde polis ile eylemciler arasında arbede yaşanırken, polis çeşitli maddeler atan göstericilere biber gazıyla müdahale etti.

    Birkaç elektrikli scooterı yakan eylemciler etrafa da zarar verdi.

    Bir grup gösterici de Bourse Meydanı'nda eylem yaptı.

    Paris Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, başkentteki gösteride 154 kişi gözaltına alındı.

    Paris'teki eylemlerde yoğun güvenlik önlemleri alan polis, sarı yeleklilerin gösteri yapma ihtimaline karşı Champs-Elysee Caddesi'nde de güvenlik önlemlerini artırdı.

    METRO İSTASYONLARI KAPATILDI

    Başkentteki eylemler nedeniyle de 30 kadar metro istasyonu kapatıldı.

    Strazburg, , Bordeaux ve Toulouse gibi kentlerde de gösteriler düzenlendi.

    lar ise göstericilere karşı sunta ve demilerle muhafaza edildi.

    MACRON'A İSYAN

    Sarı yeleklilerin gösterileri akaryakıt zamlarına ve ekonomik koşullara tepki olarak 17 Kasım 2018'de başlamış, daha sonra Macron yönetimine karşı gösterilere dönüşmüştü.

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