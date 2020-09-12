DGS tercihleri ne zaman başlar? 2020 DGS tercih tarihi açıklandı mı?

- Tercihlerde geçmiş yılların puanlarına bakarak Lisans bölümü seçmek ne kadar doğru?

Dikey Geçiş yapılabilen bölümlerin kontenjanları ne yazık ki çok az sayıda. Bu sebepten bazı bölümlerin puanlarında ciddi şekilde oynamalar olabiliyor. (5-20 arası) Puanları sadece fikir verme açısından değerlendirerek tercih yaparsak en doğru kararı vermiş oluruz.

- Lisans bölüm puanları nasıl belirleniyor?

Lisans puanları ÖSYM sınavlarında olduğu gibi tamamen öğrencilerin tercihlerine göre belirlenir.Kılavuzda verilen puanlar sadece öğrenciye fikir vermesi için yazılmıştır. Örnekle açıklamak gerekirse farz edelim Boğaziçi üniversitesi işletme bölümünün 3 kontenjanı olmuş olsun DGS birincisi ve ikincisinin ilk tercihlerinde bahsettiğimiz bölüm olsun,DGS yirmi binincisine kadar kimse tercih etmemiş DGS 20 000.sininde ilk tercihi Boğaziçi işletme ise bölüme girer bölümün puanı da DGS 1. ve 2. sine bakılmadan son giren kişinin puanı yani DGS 20 000.sinin puanı olur.