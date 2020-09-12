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    • 12.09.2020 21:47
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    : Tatbikatın , yarın gerçekleşecek

    Milli (), Fırtınası-2020 Tatbikatı'nın, 'nde devam ettiğini belirterek, tatbikatın 'nün, yarın gerçekleşeceğini bildirdi.

    DHA
    Tatbikatın Seçkin Gözlemci Günü yarın

    Milli (), Fırtınası-2020 Tatbikatı'nın, 'nde devam ettiğini belirterek, tatbikatın 'nün, yarın gerçekleşeceğini bildirdi.

    Şehit ı'na ilişkin, Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı arasında karşılıklı eğitim, iş birliği ve birlikte çalışabilirliği geliştirmek üzere Birleşik, Müşterek ve Fiilî olarak icra edilen Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası-2020 Tatbikatı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde devam etmektedir. Tatbikatın Seçkin Gözlemci Günü 13 Eylül 2020 Pazar günü (yarın) gerçekleştirilecektir" denildi.

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