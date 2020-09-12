12 Eylül KPSS Alan Bilgisi kaçta bitecek? KPSS Alan Bilgisi kaç dakika sürecek, bitiş saati kaç?

KPSS Alan Bilgisi kaçta bitecek? 12 Eylül KPSS kaç dakika sürecek? KPSS Alan Bilgisi bitiş saati merak ediliyor. KPSS Alan Bilgisi sınavları için yüzbinlerce aday oturumlara giriş yaptı. Adaylar toplam 3 farklı oturuma giriş yapacak. İlk iki oturum ise 12 Eylül Cumartesi günü düzenlenecek. Peki, KPSS Alan Bilgisi kaçta bitecek? 12 Eylül KPSS kaç dakika sürecek? KPSS bitiş saati kaç? İşte detaylar…
1. OTURUM
ÖSYM tarafından 31 il merkezi ve 35 sınav merkezinde yapılacak KPSS Alan Bilgisinin kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri testlerinden oluşan 1'inci oturumu 12 Eylül Cumartesi günü saat 10.15'te başlayacak.
Adaylara bu oturumda 120 soru için 150 dakika süre verilecek. Sınav 12.45'te sona erecek.
2. OTURUM
KPSS alan bilgisi sınavlarının hukuk, iktisat, maliye testlerinin yer aldığı 2'inci oturumu ise aynı gün saat 14.45'te başlayacak.
Adaylara bu oturumda 120 soru için 150 dakika süre verilecek. Sınav 17.15'te sona erecek.
3. OTURUM
KPSS Alan Bilgisinin 3'üncü oturumu pazar günü saat 10.15'te başlayacak. Adaylara, işletme, muhasebe, istatistik testlerindeki 120 soruyu yanıtlamaları için 160 dakika süre tanınacak.
ADAYLARA SAAT UYARISI
ÖSYM'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "12 Eylül'de uygulanacak olan 2020-KPSS Lisans Alan Bilgisi Sınavları 1'inci oturumu için adaylar saat 10.00'dan sonra, 12 Eylül'de uygulanacak 2'nci oturumu için adaylar saat 14.30'dan sonra, 13 Eylül'de uygulanacak 3'üncü oturumu için adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır. Adayın, sınava girebilmesi için Sınava Giriş Belgesi'ne ek olarak; nüfus cüzdanını, T.C Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportunun aslını yanında bulundurması zorunludur. Nüfus cüzdanı veya Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaport dışında; Türk vatandaşlığından izin ile ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait pembe/mavi kartlar, pasaportları bulunmayan KKTC vatandaşlarının fotoğraflı ve kimlik numaralı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kimlik Kartı, kimlik belgesi olarak kabul edilecektir" denildi.
SINAVDA YASAK OLAN EŞYALAR
Çanta, cüzdan, cep telefonu, saat (kol saati ve her türlü saat), kablosuz iletişim sağlayan bluetooth vb. cihazlarla; kulaklık, kolye, küpe, yüzük (halka alyans hariç), bilezik, broş ve diğer takılarla; anahtarlık, her türlü araç anahtarı, plastik ve metal içerikli eşyalarla (başörtü için kullanılan boncuklu/boncuksuz toplu iğne, para, anahtarlıksız basit anahtar, ulaşım kartı, basit tokalı kemer, basit tel toka ve basit piercing (taşsız, metal top veya sivri uçlu) hariç), her türlü elektronik/mekanik cihazla ve çağrı cihazı, (şeffaf/numaralı gözlük hariç), banka/kredi kartı vb. kartlarla,
Cep bilgisayarı, saat, sözlük işlevi olan elektronik cihaz, hesap makinesi vb. her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla,
Her türlü delici ve kesici alet, ateşli silah ve benzeri teçhizatla,
Kalem, silgi, kalemtıraş, her türlü müsvedde kâğıdı, defter, kitap, ders notu, sözlük, dergi, gazete vb. yayınlar, pergel, açıölçer, cetvel, hesap makinesi vb. araçlarla,
Bandajı çıkarılmış şeffaf pet şişe içerisinde su hariç içecek, yiyecek vb. gıda/tüketim maddeleriyle,
İlaç, alçı, sargı bezi, koltuk değneği vb. sağlık malzemeleri ve araçlarla gelmeleri kesinlikle yasaktır (Engelli/sağlık sorunu olan adaylardan sınava engeli/sağlık sorunu nedeniyle bir araç gereç vb. ile girmesi gerekenlerin, kılavuzun "ENGELLİ/SAĞLIK SORUNU OLAN ADAYLAR VE SAĞLIKDURUMU/ENGEL BİLGİ FORMUNUN DOLDURULMASI" maddesini dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.).