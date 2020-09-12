12 Eylül KPSS Alan Bilgisi kaçta bitecek? KPSS Alan Bilgisi kaç dakika sürecek, bitiş saati kaç?

KPSS Alan Bilgisi kaçta bitecek? 12 Eylül KPSS kaç dakika sürecek? KPSS Alan Bilgisi bitiş saati merak ediliyor. KPSS Alan Bilgisi sınavları için yüzbinlerce aday oturumlara giriş yaptı. Adaylar toplam 3 farklı oturuma giriş yapacak. İlk iki oturum ise 12 Eylül Cumartesi günü düzenlenecek. Peki, KPSS Alan Bilgisi kaçta bitecek? 12 Eylül KPSS kaç dakika sürecek? KPSS bitiş saati kaç? İşte detaylar…

1. OTURUM

ÖSYM tarafından 31 il merkezi ve 35 sınav merkezinde yapılacak KPSS Alan Bilgisinin kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri testlerinden oluşan 1'inci oturumu 12 Eylül Cumartesi günü saat 10.15'te başlayacak.

Adaylara bu oturumda 120 soru için 150 dakika süre verilecek. Sınav 12.45'te sona erecek.