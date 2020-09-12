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    • 12.09.2020 10:09
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    1980 darbesinin 40. yılında Başkan Erdoğan, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda tarihi mesajlar verecek!

    , nde kara bir leke olarak yerini alan 1980 darbesinin 40. yılı dolayısıyla, bugün Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda "" düzenlenecek. Başkan 'ın program kapsamında konuşma yaparak, önemli mesajlar vermesi bekleniyor.

    AJANSLAR
    Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda bir ilk!

    Son dakika haberi: , nde kara bir leke olarak yerini alan 1980 darbesinin 40. yılı dolayısıyla Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda "Vesayetten Demokrasiye Milli İrade Sempozyumu" düzenlenecek.

    DEMOKRASİ VE ÖZGÜRLÜKLER ADASI'NDA İLK PROGRAM

    Başkan tarafından 27 Mayıs'ta açılan "Demokrasi ve Özgürlükler Adası"nda yapılacak sempozyum, böylece buradaki ilk program olacak. ""nun ilk oturumu, "Türkiye'nin Demokrasi Tarihi ve Darbeler", ikinci oturumu ise "Türkiye'de ve " başlıklarını taşıyacak.

    Sempozyumun ilk oturumu, "Türkiye'nin Demokrasi Tarihi ve Darbeler", ikinci oturumu ise "Türkiye'de Darbe Dönemi Yargılamaları ve Demokrasiye Etkileri" başlıklarını taşıyacak.

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılması beklenen sempozyum, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda yapılan ilk program olacak.

    Öte yandan, sempozyuma, Başkanı , Genel Başkanı , Genel Başkanı , İYİ Parti Genel Başkanı , BBP Genel Başkanı , Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, eski başbakanlardan ve 'ın da davet edildiği öğrenildi.

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    Haberler Güncel 12 Eylül 1980 darbesinin 40. yılında Başkan Erdoğan, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda tarihi mesajlar verecek!
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