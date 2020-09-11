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    • 11.09.2020 13:45
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    'da emniyet müdüründen 4 polise maske cezası

    İl Emniyet Müdürü 'ın kentteki polisleri maske kuralına uymaları konusunda uyarmasının ardından, denetim yapan İnegöl İlçe Emniyet Müdürü , maske kuralına uymadığını tespit ettiği 4 polis memuruna toplamda 3 bin 600 TL ceza yazdı.

    Emniyet müdüründen 4 polise maske cezası

    İl Emniyet Müdürü , artan koronavirüs vakalarının ardından kentte görev yapan polisleri maske kuralına uymaları konusunda uyardı.

    Aslan, ilçe emniyet müdürlerine yaptığı uyarıda, maske takmayan polislere ceza kesilmesinden kaçınılmaması gerektiğini söyledi. Aslan'ın uyarılarının ardından harekete geçen İnegöl İlçe Emniyet Müdürü , polis ekiplerinin maske kuralına uyup uymadığını denetledi.

    Yaptığı denetimde 4 polis memurunun maske takmadığını, aynı zamanda maskeyi doğru kullanmadığını tespit eden Baydemir, polis memurlarına cezai işlem uyguladı.

    4 polis memuruna Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na muhalefet suçundan 900'er liradan toplamda 3 bin 600 lira ceza kesildi.

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