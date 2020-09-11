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    • 11.09.2020 15:47
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    Vali "vakalar artıyor" diyerek uyardı: Artık sözün bittiği yerdeyiz

    salgınının hızla arttığı illerden olan 'de Vali Yılmaz Şimşek uyarılarda bulundu. Vaka sayısındaki artışa dikkat çeken Şimşek, "Artık sözün bittiği yerdeyiz" dedi.

    DHA
    Vali vakalar artıyor diyerek uyardı

    Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, kentte koronavirüs tablosunun iç açıcı olmadığını, vaka sayısında artış olduğunu kaydetti. Şimşek, "Vakalar artıyor, artık sözün bittiği yerdeyiz. Arkadaşlarımız bundan sonra ceza yazmaktan hiçbir şekilde tereddüt etmeyecekler.'' dedi.

    Vali Yılmaz Şimşek, Belediye Başkan Vekili Mustafa Giray ve İl Emniyet Müdürü Ömer Faruk Karataş ile birlikte koronavirüs denetimi yaptı. Bor Caddesi'nden Selçuk Mahallesi'nde bulunan Salı Pazarı'na kadar yapılan denetimde ekipler, kurallara uymayan maskesiz dolaşan vatandaşlara ceza kesti. Vali Şimşek, yaptığı açıklamada kentteki tablonun iç açıcı olmadığını kaydetti. Şimşek, "Vakalar artıyor, artık sözün bittiği yerdeyiz. Arkadaşlarımız bundan sonra ceza yazmaktan hiçbir şekilde tereddüt etmeyecekler.



    Uyarıdan ziyade ceza yazma dönemi başladı. Maske takmadan dolaşanları da ekiplerimiz tespit edip, ceza yazacaklar. Özellikle ara ve ana caddelerde sivil ekiplerimiz olacak. Maske takmadan dolaşan vatandaşlara ceza yazacak. Vatandaşlarımız tedbirlere uymaya davet ediyorum. Hem kendi sağlıkları hem de sevdikleri ve toplum sağlığı için maske mesafe ve temizlik kurallarına uysunlar" dedi.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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