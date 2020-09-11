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    • 11.09.2020 15:58
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    İYİ Partili Paçacı'dan 'nı sorgulatan çıkış: Bugün 'yleyiz yarın...

    İYİ Başkanı , 'nın genişletilmesine yönelik görüşmeler yapıldığı iddialarına cevap verdi. Yeni kurulan partilerle ittifak yapılabileceğine yakan Paçacı, "İYİ Parti'nin , sistemin tekrar güçlendirilmiş ve iyileştirilmiş parlamenter sisteme dönüştürülmesidir. Bu ortak paydada bugün itibarıyla ile aynı noktada bulunuyoruz. Ama önümüzdeki zaman dilimi içerisinde diğer kurulmuş olan partilerle de görüşme yapılabilir. Bunları söylemek için bugün çok erken" ifadelerini kullandı.

    AA
    İYİ Partili Paçacı'dan Millet İttifakı'nı sorgulatan çıkış!

    İYİ Başkanı , parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. 'nın genişletilmesine yönelik görüşmeler yapıldığı sorusuna cevap veren Paçacı, yeni kurulan partilerle iş birliğine yaktı.

    "Erken seçim olursa partiler arası görüşmeler olur"

    Şu anda herhangi bir görüşme söz konusu olmadığını belirten Paçacı, "Millet İttifakı seçimlerde yapılan iş birliğidir. Henüz seçim dönemine girmedik. İktidar 2023'te yapılacağını söylüyor. Erken seçim olursa tabii ki partiler arası görüşmeler olur. Bugünkü sistem içerisinde ittifaklar zorunlu görünüyor. Aynı görüş içerisinde olan siyasi partiler ki İYİ Parti'nin kırmızı çizgisi sistemi tekrar güçlendirilmiş ve iyileştirilmiş parlamenter sisteme dönüştürülmesidir. Bu ortak paydada bugün itibarıyla CHP ile aynı noktada bulunuyoruz. Ama önümüzdeki zaman dilimi içerisinde diğer kurulmuş olan partilerle de görüşme yapılabilir. Ama bunları söylemek için bugün çok erken" diye konuştu.

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