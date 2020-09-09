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    • 09.09.2020 14:05
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    Son dakika: Bakanlık duyurdu: Kırmızı ve Gri Kategori'de yer alan iki terörist etkisiz hale getirildi

    Son dakika haberine göre, Yıldırım-4 Munzur  Kutu Operasyonu kapsamında, İl  Jandarma Komutanlığına bağlı ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) birliklerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

    Bakanlık duyurdu: Listeye iki çizik daha!

    Yıldırım-4 Munzur Kutu Operasyonu kapsamında, Komutanlığına bağlı ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) birliklerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.



    BİRİ KIRMIZI DİĞERİ GRİ KATEGORİDE
    Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin, terörden arananlarda sözde Dersim Eyaleti TKP/ML TİKKO terör örgütünün siyasi komiseri olan terörden arananlarda 10 milyona kadar ödülle KIRMIZI kategoride yer alan Nubar kod adlı Erol Volkan İldem olduğu, diğer teröristin ise 500 bin TL'ye kadar ödülle GRİ kategoride yer alan, Roza kod adlı Fadime Çakıl olduğu tespit edildi.


    KAHRAMANLARIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUZ
    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Yıldırım-4 Munzur-Kutu Operasyonu'nda dün Tunceli'de;
    Kırmızı kategori, TKP/ML TİKKO siyasi komiseri Nubar kod Erol Volkan İldem; Gri kategori, Roza kod Fadime Çakıl etkisiz. Hakkari Oğul kırsalında 3 terörist ölü ele geçirildi. Kahramanlarımıza teşekkür ediyoruz."     ifadelerine yer verdi.

    Ayrıca Hakkari Oğul kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi.

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