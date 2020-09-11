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    • 11.09.2020 13:32
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    Son dakika: MSB: Libya açıklarında arama kurtarma eğitimi icra edildi

    Son dakika haberine göre, Milli , faaliyetleri kapsamında Libya açıklarında TCG Gemlik Fırkateyni ile denizde arama kurtarma eğitimi icra edildiğini duyurdu.

    DHA
    MSB duyurdu: Libya'da icra edildi

    Milli , faaliyetleri kapsamında Libya açıklarında TCG Gemlik Fırkateyni ile denizde arama kurtarma eğitimi icra edildiğini duyurdu.



    Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Türk Deniz Görev Grubu faaliyetleri kapsamında Libya açıklarında görev yapan TCG Gemlik Fırkateynimiz ile gemide konuşlu helikopter tarafından denizde arama kurtarma eğitimi icra edildi" denildi.

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