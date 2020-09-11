Restorasyon işlemlerinin henüz devam ettiği görülen Kariye Camii'nin çalışmalar bitene kadar müze olarak faaliyet göstereceği, restorasyonun ardından cami olarak işlevini sürdüreceği öğrenildi. 6'ncı yüzyılda Kariye Kilisesi olarak inşa edilen bina, İstanbul'un fethinden sonra 1511'de Sultan II. Bayezid'in sadrazamlarından olan Atik Ali Paşa tarafından camiye çevrilerek "Atik Ali Paşa Camii" veya "Kariye Camii" olarak anılmaya başladı. Bakanlar Kurulu'nun 2 Ağustos 1945'te aldığı kararla müzeye çevrilen Kariye Camii, Danıştay 19'uncu Dairesi'nin 2019'da aldığı kararla ibadete açılacak.