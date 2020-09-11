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    Son dakika: F-16'lar havalandı! Akdeniz'de sıcak dakikalar

    'den yapılan açıklamada "'nde icra edilen Fırtınası-2020 Tatbikatında, Hava Kuvvetlerimize ait F-16 savaş uçaklarımızın da katılımıyla hava hücum görevi ve yakın hava desteği görevleri icra edildi" denildi.

    Akdeniz Fırtınası-2020 tatbikatında hava hücum görevi icra edildi

    Mili Savunma Bakanlığı, Fırtınası-2020 tatbikatında hava hücum görevi ve yakın hava desteği görevlerinin icra edildiğini bildirdi.

    Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde icra edilen Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası-2020 tatbikatında, Hava Kuvvetlerimize ait F-16 savaş uçaklarımızın da katılımıyla hava hücum görevi ve yakın hava desteği görevleri icra edildi" denildi.

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