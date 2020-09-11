Son dakika: F-16'lar havalandı! Akdeniz'de sıcak dakikalar

Akdeniz Fırtınası-2020 tatbikatında hava hücum görevi icra edildi

Mili Savunma Bakanlığı, Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası-2020 tatbikatında hava hücum görevi ve yakın hava desteği görevlerinin icra edildiğini bildirdi.



Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde icra edilen Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası-2020 tatbikatında, Hava Kuvvetlerimize ait F-16 savaş uçaklarımızın da katılımıyla hava hücum görevi ve yakın hava desteği görevleri icra edildi" denildi.