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    • 11.09.2020 16:39
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    Başkan Erdoğan'dan şehit 'ın ailesine taziye telefonu

    Son dakika haberleri... Başkan , 'nin kentinde teröristlerin silahlı saldırısı sonucu şehit olan 'ın ailesine başsağlığı diledi.

    AA
    Başkan Erdoğan'dan şehit ailesine taziye telefonu

    Çeşitli temaslarda bulunmak üzere 'e gelen Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 6 Eylül'de şehit düşen Aslan'ın Kocatepe Mahallesi'nde oturan ailesini ziyaret etti.

    Başsağlığı dileyen Gül, taziyelerini sunduğu aileye, Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağı hediye etti.

    Gül, ziyarette, şehidin babası Reşat Aslan'ı da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonla görüştürdü.

    Görüşmede aileye taziyelerini ileten Erdoğan, "Allah rahmet eylesin. Rabbim inşallah cenneti ve cemaliyle sizleri de buluştursun. Yenge hanıma da başsağlığı dileklerimi iletirseniz çok memnun olurum. Allah yar ve yardımcımız olsun." dedi.

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