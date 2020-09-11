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    • 11.09.2020 16:25
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    Tapuda dublör operasyonu! Milyonlarca lira dolandırdılar

    Tapuda dublör kullanarak yapan bu yolla milyonlarca liralık vurgun yaptığı tahmin edilen çete çökertildi. Yakalanan 9 şüpheli tutuklanırken, çetenin arsa sahipleri yerine dublör kullandığı, avukatlar adına sahte vekaletname çıkarıldığı belirlendi.

    Damla Kaya
    Sabah
    Tapuda dublör operasyonu

    Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince GOP Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile çok ilginç bir operasyon yapıldı.

    Çıkar Amaçlı Suç Örgütü Kurmak-Yönetmek-Üye Olmak, Nitelikli , Resmi Belgede Sahtecilik suçlarından yürütülen çalışmalarda;
    Arsa sahiplerinin yerine dublör kullanarak noter aracılığı ile avukatlar üzerine verilen vekâletnameler ile 2.ve 3. şahıslara arsa satışı yapıldığının tespit edilmesi üzerine konu ile ilgili Başakşehir Tapu Müdürlüğünde suçüstü operasyonu yapıldı. Operasyonda; Refik C. , Murat S. , Mehmet S. , Emin A. , Ahmet K. , Alaaddin Y. , Ayhan E. , Hakan K. , Orhan K., Alaaddin Ş. , Uğur Azad K. , Murat E., Nihat C. , Mustafa E. , Emrah Ö. ve Ümit A. isimli toplam 16 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

    Şüpheli şahıslar, adli makamlara sevk edildi ve Refik C. , Murat S. , Mehmet S. , Avukat Emin A. , Avukat Alaaddin Ş. , Avukat Uğur Azad K. , Nihat C. , Ahmet K. , Emrah Ö. isimli 9 şüpheli Tutuklandı. Hakan K. , Alaaddin Y. , Orhan K. , Ayhan E. , Murat E., Ümit A. İle Mustafa E. isimli şüpheli şahıslar Adli Kontrol Şartı ile serbest bırakıldı. Tutuklanan şahıslar cezaevine teslim edildi.

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