Yargıda e-Duruşma dönemi! 15 Eylül'de başlıyor

"e-Duruşma" nasıl yapılacak?"

Yeni sistemle avukatlar, UYAP Avukat Portalı veya CELSE uygulamasından "e-Duruşma" uygulaması için talep gönderecek. Hakimin sistem üzerinden talebi kabul etmesi halinde, avukat, duruşmaya video konferans ile bağlanabilecek. e-Duruşma, mahkemenin sistemi aktif hale getirmesiyle başlayacak.

Elektronik imza yöntemiyle kimlik doğrulaması

Yazılımı Adalet Bakanlığı mühendislerince yapılan sistemde avukatlar, elektronik imza yöntemiyle kimlik doğrulaması yaptıktan sonra e-Duruşmaya katılabilecek. Avukatların bilgileri ve fotoğrafı mahkeme hakimince UYAP sistemi üzerinden teyit edildikten sonra duruşma başlayacak.