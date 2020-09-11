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    • 11.09.2020 11:24
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    : da dönemi! 'de başlıyor

    Türk sisteminde ilk kez uygulanacak dönemi 'de hayata geçiyor. Avukatların hukuk mahkemelerinde taraf oldukları duruşmalara video konferansla katılmalarını sağlayan uygulama ilk olarak Adliyesindeki 5 mahkemede gerçekleştirilecek. Video konferans yöntemiyle duruşmaya bağlanan avukatlar, Avukatlık Kanunu'nun 49'uncu maddesi uyarınca cübbe giymek zorunda olacak...

    Yargıda e-Duruşma dönemi! 15 Eylül'de başlıyor
    , Reformu Strateji Belgesi'nde yer alan, avukatların hukuk mahkemelerinde taraf oldukları duruşmalara video konferansla katılmalarını sağlayan "e-Duruşma"nın pilot uygulamasına yönelik çalışmaları tamamladı. Pilot uygulama, 15 Eylül'de Ankara Batı Kadastro Mahkemesi, 1 ve 2'nci Tüketici Mahkemesi ile 1 ve 2. İcra Hukuk Mahkemesinde başlayacak.

    "e-Duruşma" nasıl yapılacak?"

    Yeni sistemle avukatlar, Avukat Portalı veya CELSE uygulamasından "e-Duruşma" uygulaması için talep gönderecek. Hakimin sistem üzerinden talebi kabul etmesi halinde, avukat, duruşmaya video konferans ile bağlanabilecek. , mahkemenin sistemi aktif hale getirmesiyle başlayacak.

    Elektronik imza yöntemiyle kimlik doğrulaması

    Yazılımı Adalet Bakanlığı mühendislerince yapılan sistemde avukatlar, elektronik imza yöntemiyle yaptıktan sonra ya katılabilecek. Avukatların bilgileri ve fotoğrafı mahkeme hakimince UYAP sistemi üzerinden teyit edildikten sonra duruşma başlayacak.

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    Haberler Güncel Son dakika: Yargıda e-Duruşma dönemi! 15 Eylül'de başlıyor
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