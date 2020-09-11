Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 11.09.2020 22:08
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 11.09.2020 22:08
    ABONE OL

    tedbirleri kapsamında karantina kuralını ihlal eden 6 kişiye 18 bin 900 lira ceza kesildi

    'da yeni tip tedbirleri kapsamında karantina kurallarını ihlal ettikleri belirlenen 6 kişiye toplam 18 bin 900 lira para cezası kesildi.

    Karantinayı ihlal eden 6 kişiye rekor ceza!

    Valiliği tarafından yapılan açıklamada 328 personelin katılımıyla 900 iş yerinde korona virüs denetimlerinin gerçekleştirildiği bildirildi.

    Emniyet ve jandarma ekipleri de 180 ticari taksi ile 322 toplu taşıma aracını denetleyerek salgınla mücadele kapsamında yolculara uyarılarda bulunurken, pozitif ve temaslı kişilere yönelik 457 personelle gerçekleştirilen denetimlerde karantina kurallarını ihlal ettikleri tespit edilen 6 kişiye 3 bin 150'şer lira paza cezası kesildiği ifade edildi.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel Koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina kuralını ihlal eden 6 kişiye 18 bin 900 lira ceza kesildi
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri