21 Eylül hangi sınıflar okula gidecek? Haftada kaç gün okul var? Okula gitmek zorunlu mu?

21 Eylül hangi sınıflar okula gidecek? Kaçıncı sınıflar okula gidecek? Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan son dakika duyurusunun ardından yüz yüze eğitimin detayları araştırılmaya başlandı. Çocuklarını okula göndermeye hazırlanan veliler haftada kaç gün okul var sorusuna yanıt arayacak. Okula gitmek zorunlu mu? Bakanlıktan verilen bilgilere göre; 21-25 Eylül tarihleri arasında uyum programı gerçekleştirileceği belirtildi. Peki, 21 Eylül hangi sınıflar okula gidecek?

HANGİ SINIFLAR OKULA GİDECEK?

Bakan Ziya Selçuk imzasıyla illere gönderilen yazıya göre; okulların açıldığı ilk hafta olan 21-25 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek uyum programı okul öncesi eğitim kurumlarında ve ilkokul 1'inci sınıflarda "1 gün yüz yüze eğitim" şeklinde gerçekleştirilecek.