Bursluluk sınav sonuçları açıklandı mı? 2020 İOKBS bursluluk sonuçları ne zaman açıklanacak?

İOKBS BURSLULUK PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Öncelikle cevap kağıdı optik okuyucuyla okutuluyor ve soru sorulan derslere dair testlerin her bir tanesi için doğru ve yanlış cevaplar belirleniyor. Her testte yanlış cevap sayısının üçte biri hesaplanıyor ve doğru cevap sayısından çıkarılıyor. Böylece geçerli cevaplara karşılık olan ham puan elde ediliyor. Her öğrencinin dört ayrı ham puanı oluyor. Öğrencilerin ham puanlarının toplamı, sınava giren öğrencilerin sayısına bölünüp test ortalaması bulunuyor. Ham puan, test ortalaması ve öğrenci sayısı ile test standart sapması hesaplanıyor.

Aynı zamanda bursluluk sınavı puan hesaplama işleminde öğrencilerin standart sapma puanları, o test dair ortalama ve standart sapma kullanılıp ham puanların ortalamasını 50'ye standart sapmasını da 10'a getiren dönüştürme işlemi uygulanıyor. Ardından her bir testin ağırlıklı standart puanları bulunuyor. Sonrasında 2020 bursluluk sınavı için testlerin ağırlıklı standart puanları toplanıp toplam ağırlıklı standart puan bulunuyor.