Okullar ne zaman açılacak? Eğitimler yüzyüze mi uzaktan mı yapılacak? MEB açıkladı!

Okullar ne zaman açılacak? Sorusu yanıtını buldu. Kabine toplantısında Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk okulların açılacağı tarihi belirtirken, bu açılışı belli planlar dahilinde ve aşama aşama olarak yapacaklarını bildirdi. "Avrupa'da okulları kapalı tek ülke biziz. Belli sınıflar için de olsa okulları açmamız gerekiyor" açıklamasında bulunan Selçuk, okulların nasıl açılacağına dair bilgiler verdi. İşte detaylar…
OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
1 Eylül'de önce ana birinci sınıflar, üç haftalık vaka verilerine göre 2 ve 8'inci sınıflar, sonraki üç hafta vaka durumuna bakılarak üçüncü aşamada 12'nci sınıfların açılması için hazırlık yapılıyor.
Bazı bakanların, okulların açılmasının salgının kontrolü açısından sıkıntı olabileceği görüşünü dile getirdiği öğrenildi. Yapılan değerlendirmelerde, hangi sınıfların hangi aşamada açılması gerektiği üzerinde duruldu. MEB, yüz yüze eğitimin başlaması için üç aşamalı bir plan hazırladı. Buna göre, 21 Eylül'de ana sınıflar ve birinci sınıflar açıldıktan sonra üç haftalık vaka verileri değerlendirilecek. Bu üç haftada okullardaki durum deneyimlenmiş olacak. Vakalarda artış olmazsa veya düşüş eğilimi başlarsa, ikinci aşamada 2 ve 8'inci sınıflar yüz yüze eğitime başlayacak. Üçüncü aşamada yine 21 günlük verilerden hareket edilerek 12'nci sınıflar açılacak.
SINAVLAR OKULLARDA YAPILACAK
Sınavların nasıl yapılacağı yönünde hazırlıklar da başladı. Buna göre eğitim uzaktan olsa da imtihanların okullarda yüz yüze yapılması üzerinde duruluyor. Okullar kendi durumlarına göre sınav tarihlerini belirleyecek. Çocukların uzaktan eğitime aktif katılımını sağlamak için sınavda yüz yüze ve uzaktan eğitimde işlenen konulardan da soru sorulacak. Evlerinde internet ve bilgisayar olmayan çocukların EBA destek noktalarına ulaşabilmeleri için de belediyelerle görüşmelere başlandığı kaydedildi. Şu ana kadar 20 bin noktada EBA destek merkezi kuruldu.
Hakkâri Yüksekova'da bazı öğretmenler, yüz yüze eğitimin başlayacak olması sebebiyle okullarını sil baştan temizledi. Av. Mehmet Altun İlkokulunda görev alan öğretmenler, koronavirüs tedbirleri kapsamında okullarını en ince detayına kadar eğitim öğretime hazırladı. Okulun camlarını silen, duvarlarını boyayan, masalarını ve koridorlarını dezenfekte eden öğretmenler "Biz hazırız, öğrencilerimizi heyecanla bekliyoruz" dedi.
OKUL KİTAPLARI VERİLECEK Mİ?
Milli Eğitim Bakanlığınca 2020-2021 eğitim öğretim yılında öğrencilere ücretsiz dağıtılacak ders kitapları, il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerine yollandı.
Ders kitaplarının ihale, sözleşme ve baskı süreçlerine bu yıl erken başladıklarını belirten MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürü İsmail Çolak, "Bakanlığımız tarafından 2003-2004 eğitim öğretim yılından itibaren dağıtılan ücretsiz ders kitapları tarihte ilk kez bu yıl haziran ayından itibaren dağıtılmaya başlandı. Yaklaşık 147 milyon ders kitabını okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde yaklaşık 18 milyon öğrencimiz için hazır hale getirdik." diye konuştu.
Bugüne kadar yaklaşık 3,5 milyar kitabın öğrencilere dağıtıldığını ifade eden Çolak, öğrencilerin ders kitaplarını okullar açıldığında alacaklarını söyledi.
Ders kitaplarının yüz yüze eğitim başladığı tarihlerde yani 21 Eylül'den sonra öğrencilere verilmesi bekleniyor.