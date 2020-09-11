Okullar ne zaman açılacak? Eğitimler yüzyüze mi uzaktan mı yapılacak? MEB açıkladı!

SINAVLAR OKULLARDA YAPILACAK



Sınavların nasıl yapılacağı yönünde hazırlıklar da başladı. Buna göre eğitim uzaktan olsa da imtihanların okullarda yüz yüze yapılması üzerinde duruluyor. Okullar kendi durumlarına göre sınav tarihlerini belirleyecek. Çocukların uzaktan eğitime aktif katılımını sağlamak için sınavda yüz yüze ve uzaktan eğitimde işlenen konulardan da soru sorulacak. Evlerinde internet ve bilgisayar olmayan çocukların EBA destek noktalarına ulaşabilmeleri için de belediyelerle görüşmelere başlandığı kaydedildi. Şu ana kadar 20 bin noktada EBA destek merkezi kuruldu.

Hakkâri Yüksekova'da bazı öğretmenler, yüz yüze eğitimin başlayacak olması sebebiyle okullarını sil baştan temizledi. Av. Mehmet Altun İlkokulunda görev alan öğretmenler, koronavirüs tedbirleri kapsamında okullarını en ince detayına kadar eğitim öğretime hazırladı. Okulun camlarını silen, duvarlarını boyayan, masalarını ve koridorlarını dezenfekte eden öğretmenler "Biz hazırız, öğrencilerimizi heyecanla bekliyoruz" dedi.

OKUL KİTAPLARI VERİLECEK Mİ?

Milli Eğitim Bakanlığınca 2020-2021 eğitim öğretim yılında öğrencilere ücretsiz dağıtılacak ders kitapları, il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerine yollandı.

Ders kitaplarının ihale, sözleşme ve baskı süreçlerine bu yıl erken başladıklarını belirten MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürü İsmail Çolak, "Bakanlığımız tarafından 2003-2004 eğitim öğretim yılından itibaren dağıtılan ücretsiz ders kitapları tarihte ilk kez bu yıl haziran ayından itibaren dağıtılmaya başlandı. Yaklaşık 147 milyon ders kitabını okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde yaklaşık 18 milyon öğrencimiz için hazır hale getirdik." diye konuştu.

Bugüne kadar yaklaşık 3,5 milyar kitabın öğrencilere dağıtıldığını ifade eden Çolak, öğrencilerin ders kitaplarını okullar açıldığında alacaklarını söyledi.

Ders kitaplarının yüz yüze eğitim başladığı tarihlerde yani 21 Eylül'den sonra öğrencilere verilmesi bekleniyor.