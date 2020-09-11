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    • 11.09.2020 13:21
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    Son dakika: 'de bulunan bir alışveriş merkezinde çıktı

    'de bulunan bir alışveriş merkezinde çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, çatı katına ulaştıklarında, çalışanlar tarafından yangını söndürülen kablolara soğutma çalışması yaptı. Yangın nedeniyle vatandaşlar panik yaşarken, polis ekipleri de olayla ilgili inceleme başlattı.

    İHA
    Şişli'deki AVM'de yangın!

    'deki ünlü bir 'de paniği yaşandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi yaptığı incelemede, çatı arasındaki çalışma sırasında kabloların yandığı ve çalışanların müdahale ettiği öğrenildi.

    KABLOLARDAN YANGIN ÇIKTI

    Olay, saat 12.30 sıralarında Şişli Eski Büyükdere Caddesi üzerindeki bir AVM'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, AVM'nin çatı arasında yapılan çalışma esnasında kablolarda yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine Beyoğlu, Şişli ve Beşiktaş Grup Amirliğine bağlı ekipler sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, çatı katına ulaştıklarında, çalışanlar tarafından yangını söndürülen kablolara soğutma çalışması yaptı. Yangın nedeniyle vatandaşlar panik yaşarken, polis ekipleri de olayla ilgili inceleme başlattı.

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