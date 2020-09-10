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    • 10.09.2020 09:36
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    Son dakika: 'daki orman ına havadan müdahale tekrar başladı

    Son dakika haberine göre, 'nın Pozantı ilçesinde devam eden orman ına havadan müdahaleye sabahın erken saatlerinde tekrar başlandı. Müdahale 6 helikopter, bir uçak, 53 arazöz, 18 su tankı, 400 personel ve çok sayıda iş makinesiyle sürüyor.

    AA
    Adana'daki yangına müdahale tekrar başladı

    'nın Pozantı ilçesi Eskikonacık Mahallesi Kaleboynu mevkisindeki dün öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan a, Adana Orman Bölge Müdürlüğü, Adana Büyükşehir Belediyesi ile çevre illerin itfaiyelerinin de aralarında bulunduğu kalabalık bir ekip tarafından müdahale ediliyor.

    Yangın söndürmede akşam saatlerine kadar 6 helikopter ve iki uçak kullanıldı. Havanın kararmasıyla ara verilen havadan müdahale çalışmasına gün ışığıyla birlikte yeniden başlandı.


    ÇOK SAYIDA EKİPMANLA MÜDAHALE
    Müdahale 6 helikopter, bir uçak, 53 arazöz, 18 su tankı, 400 personel ve çok sayıda iş makinesiyle sürüyor.

    Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz da Belemedik Mahallesi'ndeki tabiat parkı civarında kurulan koordinasyon merkezinden ekiplerin müdahalesini yönlendiriyor.

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