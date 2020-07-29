112 GÖREVLİLERİNİN İFADELERİ DEHŞETE DÜŞÜRDÜ…

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan İddianamede yer alan bilgilere zanlı ilk olarak saat 6.59'da 112'yi arayarak, "Ölü var" şeklinde 3 görüşme yaptı. İlk ihbardan 4 dakika sonra saat olay yerine gelen 112 ekibi ve polislere olayda kullandığı bıçakla saldıran Selim Ahmet Kemaloğlu'nun ekipler geldiğinde hala hayatta olan Zeynep Şenpınar'a 25 dakika boyunca ekiplerin müdahalesine izin vermediği ortaya çıktı

Cinayetle ilgili ifade veren 7 polis ve 112 görevlisi komuta merkezine ilk ihbar ulaştığında, zanlı ile telefonda konuşurken hala hayatta olan Şenpınar'ın inleme sesini duyduklarını ifade ettiler.

112 GÖREVLİSİNE BIÇAKLA SALDIRMIŞ…

Zanlının odaya ilk giren İfade veren 112 görevlilerinden S.A'ya bıçakla saldırdığı ve bunun üzerine 112 görevlisinin yerde yatan Zeynep'e ilk müdahaleyi yapamadan dışarı çıkmak zorunda kaldığına da iddianamede yer verildi.