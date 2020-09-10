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    olayı nedir? , kaç yaşındaydı?

    Twitter gündeminin ilk sırasında yer alan olayı nedir? ? İntern Doktor Merve Mercan, corona virüs nedeniyle yaklaşık 45 gün önce tedavi altına alınmıştı. Günlerdir yaşam mücadelesini sürdüren genç doktorun hayatını kaybettiği belirtildi. Peki, dir?

    takvim.com.tr
    Merve Mercan olayı nedir? Merve Mercan kimdir, kaç yaşındaydı?

    Merve Mercan kimdir? Merve Mercan olayı nedir? Türkiye'nin Twitter gündemine giren Merve Mercan kimdir sorusuna yanıt aranıyor. 45 gün boyunca hayat mücadelesini sürdüren genç doktor Merve Mercan'dan acı haber geldi. Genç doktorun vefatının üzerine Selçuk Üniversitesi Rektörü Metin Aksoy başsağlığı mesajı yayınladı.

    MERVE MERCAN KİMDİR?

    Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi 6. sınıf öğrencisi İntern Doktor Merve Mercan corona virüs nedeniyle hayatını kaybetti. 26 yaşında olduğu söylenen Mercan'ın, 45 gün önce koronavirüs testi pozitif çıktı ve tedaviye başlandı.

    Yatışından yaklaşık 5 gün sonra kendisinde immün yetmezlik (bağışıklık sistemi yetersizliği) olduğu tespit edildi. 40 günlük yoğun bakım tedavisi sonrası yaşamını yitirdi. Merve fakültenin onur öğrencileri arasındaydı.

    MERVE MERCAN OLAYI NEDİR?

    Yaklaşık bir buçuk ay önce koronavirüs testi pozitif çıkan Dr. Merve Mercan, 40 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra yaşamını yitirdi. Tedavinin başlarında Mercan, bağışıklık sistemi yetersizliği yaşamaya başladı. Genç doktorun vefatının üzerine Selçuk Üniversitesi Rektörü Metin Aksoy, ''Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi 6. sınıf öğrencisi Merve MERCAN'ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Sağlık ordusu en genç üyelerinden birini, Üniversitemiz saygın bir onur öğrencisini kaybetti. Allah'tan rahmet, kederli ailesine baş sağlığı dilerim." ifadelerini kullandı.
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