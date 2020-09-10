Merve Mercan olayı nedir? Merve Mercan kimdir, kaç yaşındaydı?

Yatışından yaklaşık 5 gün sonra kendisinde immün yetmezlik (bağışıklık sistemi yetersizliği) olduğu tespit edildi. 40 günlük yoğun bakım tedavisi sonrası yaşamını yitirdi. Merve fakültenin onur öğrencileri arasındaydı.

MERVE MERCAN OLAYI NEDİR?

Yaklaşık bir buçuk ay önce koronavirüs testi pozitif çıkan Dr. Merve Mercan, 40 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra yaşamını yitirdi. Tedavinin başlarında Mercan, bağışıklık sistemi yetersizliği yaşamaya başladı. Genç doktorun vefatının üzerine Selçuk Üniversitesi Rektörü Metin Aksoy, ''Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi 6. sınıf öğrencisi Merve MERCAN'ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Sağlık ordusu en genç üyelerinden birini, Üniversitemiz saygın bir onur öğrencisini kaybetti. Allah'tan rahmet, kederli ailesine baş sağlığı dilerim." ifadelerini kullandı.