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    • 11.09.2020 00:38
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    , Türk heyetiyle 'da yapılan teknik toplantıyı inkar etti

    , 'nin i heyetiyle "Ayrıştırma Usulleri"nin ele alındığı Karargahı'ndaki teknik toplantıyı inkar etti.

    Yunanistan toplantıyı inkar etti

    Yunan resmi ajansı ANA'nın, Atina'daki diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberinde, "Yunan heyetin Türk yetkililerle diyalog kurmadığı" iddia edildi.

    i unsurlar arasındaki muhtemel müdahalelerin engellenmesine yönelik tedbirlerin görüşüldüğü toplantıda karşılıklı görüş alışverişinde bulunulduğunu inkar eden Yunan diplomatik kaynakları, bir Yunan ın, 'ın Genel Sekreterinin olası gerginliği azaltma mekanizmasına ilişkin önerileri hakkındaki değerlendirmesini sunmak için NATO Başkanının ofisine gittiğini söyledi.

    Söz konusu kaynaklar, Askeri Komite Başkanının, Yunan subaydan sunulan değerlendirmeler hakkında "bir dizi açıklama istediğini" öne sürerek, "Türk subayla herhangi bir diyalog kurulmadığını" savundu.

    "Teknik toplantılar kapsamında görüş alışverişi yapılmadığını" ileri süren Yunan kaynaklar, 'dan yapılan açıklamanın, "Türkiye'nin olası yaptırımlardan kaçınmak için gerçek dışı bir tablo sunma çabasının bir parçası olduğunu" iddia etti.

    MSB AÇIKLAMIŞTI

    (MSB), -Yunanistan askeri heyetleri arasında "Ayrıştırma Usulleri"nin ele alındığı NATO Karargahındaki teknik toplantının tamamlandığını duyurmuştu.

    Bakanlıktan yapılan açıklamada, askeri unsurlar arasındaki muhtemel müdahalelerin engellenmesine yönelik tedbirlerin görüşüldüğü toplantıda, karşılıklı görüş alışverişinde bulunulduğu belirtilmişti.

    Müteakip toplantının önümüzdeki günlerde icra edilmesinin planlandığı kaydedilmişti.

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