Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 10.09.2020 10:17
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 10.09.2020 10:18
    ABONE OL

    Trump'tan akıllara zarar itiraf! 'un ilk aylarında ne kadar ölümcül ve bulcı olduğunu biliyorduk

    'de 6 buçuk milyon kişinin enfekte olduğu,200 bine yakın kişinin ise hayatını kaybettiği coronavirüs si ile ilgili ABD Başkanı 'tan itiraf gibi açıklama geldi. Trump, coronavirüs salgınının bu kadar bulcı ve ölümcül olduğunu bilgini söyledi. Trump, halkı paniğe sürüklemek istemediklerini ifade ettiği açıklamasında Amerikan halkını yanılttığını itiraf etti.

    İHA
    Trump'tan akıllara zarar itiraf! Tehlikeyi biliyorduk...

    Başkanı , korona virüs salgının ilk aylarında ne kadar ölümcül ve bulcı olduğunu bildiğini ve Amerikan halkını yanılttığını kabul ederek, "Halkı paniğe sürüklemek istemedik" dedi.

    ABD Başkanı Donald Trump, ülke çapında 195 binden fazla insanı öldüren yeni tip korona virüs () salgınını önemsiz gösterdiği iddialarını kabul ederek, "Halkı paniğe sürüklemek istemedik" şeklinde konuştu.

    TEHLİKEYİ BİLİYORDUK

    Trump, 'da düzenlediği basın toplantısında, ABD'li gazeteci Bob Woodward'ın yeni kitabındaki, "Trump en başından beri Covid-19'un tehlikelerini biliyordu ancak halka açıklamadı ve halka virüsü olduğundan farklı gösterdi" iddiaları ile ilgili olarak, "Ülkemizdeki paniği azaltmak için belki de bunu yapmış olabiliriz. Ben bu ülkenin lideriyim. Ülkemi çok seviyorum. Halkın ürkmesini ya da panik oluşturmayı sevmiyorum. Biz millet olarak güven ve güç göstermek istiyoruz. Benim yaptığım sadece bu" şeklinde konuştu.

    Trump, korona virüs salgınının baş sorumlusunun olduğunu bir kez daha tekrarlayarak ABD'nin Covid-19 salgını ile başarılı bir mücadele yürüttüğünü ve yakın zamanda aşı ve ilaç anlamında büyük atılım yapacaklarını ifade etti.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel Trump'tan akıllara zarar itiraf! Covid-19'un ilk aylarında ne kadar ölümcül ve bulaşıcı olduğunu biliyorduk
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri